В Курске и Орле на 100 тысяч оштрафована «Лента»

После плановой проверки Россельхознадзора оштрафованы торговые комплексы ООО «Лента», расположенные в Курске и Орле. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили ряд нарушений в курском магазине. В частности, на мясных полуфабрикатах собственного производства не указывались дата выработки и срок годности, по несколько месяцев не проводилась дезинфекция помещений, оборудования и инвентаря, которые использовались при изготовлении пищевой продукции. В отношении юрлица и должностных лиц завели административное дело. Найденную недоброкачественную продукция общим весом более 66 кг изъяли из оборота и утилизировали. Суд привлек ООО «Лента» к административной ответственности, в качестве наказания назначив штрафа в 100 тысяч рублей.



