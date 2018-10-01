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    Михайлов вводит дополнительные гарантии для главы региона после отставки

    Сегодня, 14:23
    Михайлов вводит дополнительные гарантии для главы региона после отставки
    Глава региона Александр Михайлов подписал постановление «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий». Документ опубликован на сайте региональной администрации. В соответствии с текстом постановления, лицу, проработавшему на посту губернатора Курской области два и более срока подряд, имеющему госнаграды, достигшему пенсионного возраста и неработающему, полагается целый ряд льгот. Среди них - право три года путешествовать с супругой в Москву на поезде или самолете дважды в год за казённый счет, беспрепятственный вход в здание Дома Советов, личный прием губернатора вне очереди, а также похороны за средства обладминистрации. Место жительства главы региона целый год после сложения его полномочий обязан охранять пост охраны.

     

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