Благоустройство курских дворов обещают завершить до конца октября

Глава Курска Николай Овчаров провел очередную выездную планерку, лично проверив, как идет реализация программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году в нее включили 34 двора (23 — в Центральном округе, 8 — в Сеймском, 3 — в Железнодорожном) и 10 общественных территорий.

По данным мэрии, ООО «Курскспецдорстрой» выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по ул. К. Воробьева, 21, 21-а, 23, 23-а, 27, пр-т Энтузиастов, 8, пр-т Дружбы, 1-а, пр-т Хрущева, 15, ул. Косухина, 14.

ООО «ДРСУ» благоустроило дворы по пр-ту Победы, 22, 24, 26, 28-а, 28 б, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 54, ул. Союзная, 71а, ул. Краснополянская, 23-а, ул. Менделеева, 61-а, ул. Моковская, 20, ул. Черняховского, 4-а, ул. Менделеева, 73, ул. Серегина, 18-а, ул. Ухтомского, 2, ул. Каширцева, 3, 7-му Промышленному переулку, 5/75.

Специалисты ООО «Техстройсервис» привели в порядок двор по адресу поселок Аккумулятор, 30.

Как пояснили в комитете ЖКХ, из-за большой загруженности поставщики детских и спортивных площадок доставляют продукцию по России в течение продолжительного срока. В администрации города сообщили, что уже выполнены работы по установке детских и спортивных площадок в Железнодорожном округе, ведутся работы в Сеймском округе. В Центральном завершить благоустройство всех дворов обещают до конца октября.