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    Александр Михайлов досрочно покидает пост губернатора Курской области

    Сегодня, 15:46
    Александр Михайлов досрочно покидает пост губернатора Курской области
    Александр Михайлов досрочно покидает пост губернатора Курской области. Сообщение появилось на сайте региональной администрации. "Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе, и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!", - говорится в заявлении Михайлова. Напомним, он возглавлял Курскую область с 2000 года. Его полномочия истекали в 2019 году. 
    Примечательно, что об отставке губернатора с пометкой молния сообщил портал "КурскТВ", однако председатель регионального комитета информации и печати Наталья Лымарь заявила: "У нас по этому вопросу никакой информации нет". Спустя примерно полчаса появилось официальное подтвреждение, что Михайлов покидает пост главы региона.  

     

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