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    Курские продукты остаются одними из самых дешевых в стране

    Сегодня, 08:03
    Курские продукты остаются одними из самых дешевых в стране
    Курские продукты остаются одними из самых дешевых в стране. Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в регионе более чем на 650 рублей ниже среднероссийского показателя. Хлеб, сахар, яйца, мясо, молоко, картофель, овощи и другие продукты входят в потребительскую корзину, в Курской области ее стоимость по данным Росстата – одна из самых низких в стране. Связано это с высокой конкуренцией торговых сетей. В региональном комитете потребрынка сообщили, что сегодня мы на 100% обеспечиваем себя мясом птицы, свининой, сахаром, мукой и крупой. Естественному регулированию цен способствуют и многочисленные ярмарки, проводимые в регионе. 

     

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