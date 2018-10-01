На проспекте Клыкова рецидивист до смерти избил мужчину

Ночью сотрудники Росгвардии получили информацию о драке на проспекте Клыкова. Прибыв по указанному адресу, сотрудники силового ведомства заметили, как незнакомец удерживает лежащего на асфальте мужчину, на лице которого были множественные гематомы. Подозреваемого в нанесении увечья задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему незамедлительно вызвали «скорую». Его отправили в Курскую областную клиническую больницу, однако спасти мужчину не удалось, он скончался от полученных травм. Задержанным оказался рецидивист, ранее судимый за кражу и незаконное приобретение, хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего» - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Курской области.



