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    На проспекте Клыкова рецидивист до смерти избил мужчину

    Сегодня, 16:52
    На проспекте Клыкова рецидивист до смерти избил мужчину
    Ночью сотрудники Росгвардии получили информацию о драке на проспекте Клыкова. Прибыв по указанному адресу, сотрудники силового ведомства заметили, как незнакомец удерживает лежащего на асфальте мужчину, на лице которого были множественные гематомы. Подозреваемого в нанесении увечья задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему незамедлительно вызвали «скорую». Его отправили в Курскую областную клиническую больницу, однако спасти мужчину не удалось, он скончался от полученных травм. Задержанным оказался рецидивист, ранее судимый за кражу и незаконное приобретение, хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего» - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Курской области.

     

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