Врио губернатора Курской области стал Роман Старовойт

Президент России Владимир Путин своим указом назначил исполняющего обязанности губернатора Курской области. Им стал Роман Старовойт. Пресс-служба Кремля опубликовала соответствующие указы, согласно которым Александр Михайлов был освобожден с поста главы Курской области. Он уволен по собственному желанию. Путин уже провел встречу со Старовойтом, в ходе которой информировал о своем решении. Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 года. 11 октября он сообщил, что досрочно слагает с себя полномочия.

Роман Старовойт, уроженец Курска, в сентябре 2018 года был назначен заместителем министра транспорта, а до этого почти 6 лет проработал руководителем Росавтодора.

Фото пресс-службы Кремля