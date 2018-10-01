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    Врио губернатора Курской области стал Роман Старовойт

    Вчера, 22:07
    Врио губернатора Курской области стал Роман Старовойт
    Президент России Владимир Путин своим указом назначил исполняющего обязанности губернатора Курской области. Им стал Роман Старовойт. Пресс-служба Кремля опубликовала соответствующие указы, согласно которым Александр Михайлов был освобожден с поста главы Курской области. Он уволен по собственному желанию. Путин уже провел встречу со Старовойтом, в ходе которой информировал о своем решении. Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 года. 11 октября он сообщил, что досрочно слагает с себя полномочия.
    Роман Старовойт, уроженец Курска, в сентябре 2018 года был назначен заместителем министра транспорта, а до этого почти 6 лет проработал руководителем Росавтодора. 
    Фото пресс-службы Кремля

     

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