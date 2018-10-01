Прокуратура заинтересовалась затянувшимся ремонтом теплосетей

В Курске продолжается ремонт теплосетей. Разрыты улицы Красной Армии, Володарского и Павлова. Все работы планируют завершить до 15 октября. Происходящее уже заинтересовало прокуратуру. Там утверждают, что для плановой реконструкции есть определенные условия, одно из которых - завершение процесса до начала отопительного сезона. По данным надзорного ведомства, в официальных документах обозначены даты - 27 сентября для социальных объектов и 1 октября для жилого фонда. Как сообщила ГТРК «Курск» заместитель прокурора Курска Светлана Москалева, на трех объектах - на улицах Володарского, Красной Армии и Павлова - работы проводятся с нарушением сроков, в связи с чем в отношении должностных лиц ПАО «Квадра» возбуждено дело об административном правонарушении.

По материалам ГТРК "Курск"



