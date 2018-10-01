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    Прокуратура заинтересовалась затянувшимся ремонтом теплосетей

    Сегодня, 12:43
    Прокуратура заинтересовалась затянувшимся ремонтом теплосетей
    В Курске продолжается ремонт теплосетей. Разрыты улицы Красной Армии, Володарского и Павлова. Все работы планируют завершить до 15 октября. Происходящее уже заинтересовало прокуратуру. Там утверждают, что для плановой реконструкции есть определенные условия, одно из которых - завершение процесса до начала отопительного сезона. По данным надзорного ведомства, в официальных документах обозначены даты - 27 сентября для социальных объектов и 1 октября для жилого фонда. Как сообщила ГТРК «Курск» заместитель прокурора Курска Светлана Москалева, на трех объектах  - на улицах Володарского, Красной Армии и Павлова - работы проводятся с нарушением сроков, в связи с чем в отношении должностных лиц ПАО «Квадра» возбуждено дело об административном правонарушении.
     
     
    По материалам ГТРК "Курск"

     

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