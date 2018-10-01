Заторы и патрули ДПС - в Курск едет врио губернатора

Сегодня на дорогах Курска стало заметно больше инспекторов ДПС. А на центральных улицах возникли заторы из-за приостановки движения. Как пояснил старший инспектор по пропаганде городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, перекрытие было кратковременным, для пропуска кортежа. Учитывая последние политические события, куряне пришли к выводу, что усиленные патрули и перекрытия неспроста – видимо, в регионе ждали врио губернатора Курской области Романа Старовойта. Автомобилисты гадают, будет ли каждый выезд нового главы региона оборачиваться коридорами для кортежа и заторами.

Догадки курян подтвердились: полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев представит Романа Старовойта руководству региона.