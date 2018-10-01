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    Заторы и патрули ДПС - в Курск едет врио губернатора

    Сегодня, 13:45
    Заторы и патрули ДПС - в Курск едет врио губернатора
    Сегодня на дорогах Курска стало заметно больше инспекторов ДПС. А на центральных улицах возникли заторы из-за приостановки движения. Как пояснил старший инспектор по пропаганде городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, перекрытие было кратковременным, для пропуска кортежа. Учитывая последние политические события, куряне пришли к выводу, что усиленные патрули и перекрытия неспроста – видимо, в регионе ждали врио губернатора Курской области Романа Старовойта. Автомобилисты гадают, будет ли каждый выезд нового главы региона оборачиваться коридорами для кортежа и заторами. 
    Догадки курян подтвердились: полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев представит Романа Старовойта руководству региона. 

     

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