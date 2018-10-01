Курянин украл из магазина элитный алкоголь на 10 тысяч

В Железнодорожном округе задержан подозреваемый в краже элитного алкоголя из магазина. Сумма причиненного ущерба - почти 10 тысяч рублей. Злоумышленник выбирал только дорогие марки спиртного. Подозреваемый заранее продумал совершение хищения и старательно прятался от видеонаблюдения, однако его действия все же запечатлели камеры, благодаря чему удалось составить фотоориентировку. Подозреваемым оказался 32-летний житель соседнего с магазином дома. После кражи мужчина продолжал посещать торговую точку. Он сознался в содеянном, возбуждено уголовное дело - сообщили в УМВД.



