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    Курянин украл из магазина элитный алкоголь на 10 тысяч

    Сегодня, 14:44
    Курянин украл из магазина элитный алкоголь на 10 тысяч
    В Железнодорожном округе задержан подозреваемый в краже элитного алкоголя из магазина. Сумма причиненного ущерба - почти 10 тысяч рублей. Злоумышленник выбирал только дорогие марки спиртного. Подозреваемый заранее продумал совершение хищения и старательно прятался от видеонаблюдения, однако его действия все же запечатлели камеры, благодаря чему удалось составить фотоориентировку. Подозреваемым оказался 32-летний житель соседнего с магазином дома. После кражи мужчина продолжал посещать торговую точку. Он сознался в содеянном, возбуждено уголовное дело - сообщили в УМВД.

     

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