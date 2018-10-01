Бывшего губернатора Курской области проводили аплодисментами

Сегодня полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев представил сотрудникам администрации Курской области и депутатам областной думы врио главы региона Романа Старовойта. На встрече присутствовал и Александр Михайлов, руководивший регионом 18 лет. 11 октября он объявил о добровольной отставке. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романа Старовойта. Сегодня он прибыл в Курск.

Полпред поблагодарил управленческую команду губернатора Александра Михайлова за многолетний труд. Зал отреагировал бурными аплодисментами.

«Много пройдено, я хотел бы поблагодарить всех курян. Хотел бы пожелать, чтобы область и дальше развивалась. Роман Владимирович всегда может рассчитывать на поддержку и понимание», — сказал экс-глава региона.

Роман Старовойт отметил, что он - курянин по происхождению и по прежней работе знаком с регионом и некоторыми его руководителями. Он заверил присутствующих, что сделает все возможное для того, чтобы продолжить динамичное развитие Курской области, придать новый импульс этой работе. Врио губернатора высоко оценил деятельность своего предшественника и выразил уверенность, что опыт и знания Александра Михайлова будут востребованы, послужат во благо жителей Курской области.