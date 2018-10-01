«Инвенте» предстоит битва за Финал четырех Кубка России

Сегодня баскетболисткам «Инвенты» предстоит битва за Финал четырех Кубка России. Курский клуб на своей площадке в СКК примет «Надежду» из Оренбурга. В рамках Кубка страны команды встречались лишь однажды – в матче за бронзу. Та встреча закончилась уверенной победой «Инвенты» и ее первыми наградами, а также оставкой главного тренера «Надежды» Мароша Ковачика. Словак, выражая возмущение происходящим, швырнул на паркет стул. Наказание не заставило себя ждать. Ковачик получил дисквалифицирующий фол, а затем потерял и место у руля оренбургского клуба. Начало сегодняшнего поединка в СКК в 16 часов.