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    «Инвенте» предстоит битва за Финал четырех Кубка России

    Сегодня, 10:08
    «Инвенте» предстоит битва за Финал четырех Кубка России
    Сегодня баскетболисткам «Инвенты» предстоит битва за Финал четырех Кубка России. Курский клуб на своей площадке в СКК примет «Надежду» из Оренбурга. В рамках Кубка страны команды встречались лишь однажды – в матче за бронзу. Та встреча закончилась уверенной победой «Инвенты» и ее первыми наградами, а также оставкой главного тренера «Надежды» Мароша Ковачика. Словак, выражая возмущение происходящим, швырнул на паркет стул. Наказание не заставило себя ждать. Ковачик получил дисквалифицирующий фол, а затем потерял и место у руля оренбургского клуба. Начало сегодняшнего поединка в СКК в 16 часов.

     

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