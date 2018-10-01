Волонтеры-медики отправляются в ФАПы

В рамках Всероссийской акции «#ДоброВСело» полтора месяца волонтеры-медики и профильные медицинские специалисты будут посещать фельдшерско-акушерские пункты Курской области. Уже состоялось несколько выездов в глубинку. В Щигровском районе добровольцы поучаствовали в благоустройстве ФАПа и рассказали о здоровом образе жизни. Во Льговском районе организовали субботник, а в Фатежском -тренинги для молодых мам, ликбезы с посетителями ФАПа по вопросам профилактики и лечения неинфекционных заболеваний. Выезды в сельские медпункты продолжатся. Волонтеры-медики окажут посильную помощь по облагораживанию помещения ФАПа и прилегающей территории, а также проведут профилактику заболеваний.