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    Сегодня вечером в ДТП под Курском погибли три человека

    Вчера, 21:31
    Сегодня вечером в ДТП под Курском погибли три человека
    Сегодня вечером в ДТП под Курском погибли три человека. Информация об аварии в селе Лазовское Октябрьского района поступила в 18:30 на номер «Службы спасения - 112». Грузовой автомобиль ГАЗ ехал из Курчатова в Курск. Столкновение с ВАЗ-2114 произошло, когда грузовик поворачивал налево.
    В результате ДТП три человека погибли, еще один доставлен в больницу с травмами. Все они ехали в легковушке. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

     

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