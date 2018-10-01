После ДТП в Октябрьском районе погиб четвертый пострадавший

Вечером в пятницу, 12 октября, в Октябрьском районе произошла авария, жертвами которой стали четыре человека. Как сообщили в региональном УМВД, автомобиль ВАЗ-2114 ехал из Курска в Курчатов. Примерно в 6 вечера на 33-м километре автодороги «Курск — Льгов — Рыльск» возле села Лозовское машина столкнулась со встречным грузовым автомобилем ГАЗ, который начал поворот налево. Как ранее мы уже сообщали, три человека погибли на месте – 22-летний водитель и два пассажира 22 и 28 лет. Серьёзные травмы получил несовершеннолетний пассажир ВАЗа. Позднее он скончался в больнице, ему было 15 лет - сообщили в Госавтоинспекции. По неофициальной информации, в легковом автомобиле находились тренеры по рукопашному бою и боксу, а также спортсмены из Курчатова. Причины аварии устанавливаются.



