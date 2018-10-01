поиск по сайту
 

    После ДТП в Октябрьском районе погиб четвертый пострадавший

    Сегодня, 11:53
    После ДТП в Октябрьском районе погиб четвертый пострадавший
    Вечером в пятницу, 12 октября, в Октябрьском районе произошла авария, жертвами которой стали четыре человека. Как сообщили в региональном УМВД, автомобиль ВАЗ-2114 ехал из Курска в Курчатов. Примерно в 6 вечера на 33-м километре автодороги «Курск — Льгов — Рыльск» возле села Лозовское машина столкнулась со встречным грузовым автомобилем ГАЗ, который начал поворот налево. Как ранее мы уже сообщали, три человека погибли на месте – 22-летний водитель и два пассажира 22 и 28 лет. Серьёзные травмы получил несовершеннолетний пассажир ВАЗа. Позднее он скончался в больнице, ему было 15 лет - сообщили в Госавтоинспекции. По неофициальной информации, в легковом автомобиле находились тренеры по рукопашному бою и боксу, а также спортсмены из Курчатова. Причины аварии устанавливаются.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама