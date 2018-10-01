В центре Курска произошла массовая драка

Неподалеку от одного из баров на улице Карла Маркса в ночь с субботы на воскресенье произошла драка с участием курян и студентов-иностранцев, предположительно, из Африки. По предварительным сведениям, конфликт возник на бытовой почве. Участники с обеих сторон отделались мелкими телесными повреждениями. Один из посетителей кафе вышел на улицу подышать свежим воздухом и снял происходящее на телефон. Вскоре приехали сотрудники полиции. Большинство участников драки к этому моменту разбежались. В пресс-службе УМВД сообщили, что в полицию никто с заявлением не обращался. Стражи порядка устанавливают участников потасовки. По факту случившегося будет проведена проверка.