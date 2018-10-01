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    "Авангард" уступил во Владивостоке "Лучу"

    Сегодня, 11:56
    Курский «Авангард» в субботу в выездном матче 16-го тура ФНЛ с минимальным счётом уступил владивостокскому «Лучу». Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась с результатом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 77-й минуте провёл нападающий приморского клуба Иван Хлебородов. В результате «Авангард» остался на 4-м месте с 29-ю баллами, а «Луч» благодаря этой победе поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице. В его активе 19 очков. В следующем туре куряне примут на "Трудовых резервах" лидера турнирной таблицы "Томь". Игра состоится 20 октября, начало в 16 часов.

     

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