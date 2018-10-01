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    «Инвента» проиграла «Надежде» в четвертьфинале Кубка России

    Сегодня, 11:57
    «Инвента» проиграла «Надежде» в четвертьфинале Кубка России
    Оренбуржская "Надежда" нанесла поражение курской "Инвенте" и пробилась в полуфинал Кубка России по баскетболу среди женских команд. Четвертьфинальная встреча, состоявшаяся в Курске, завершилась со счетом 70:58 в пользу гостей, в составе которых Ксения Тихоненко оформила дабл-дабл (19 очков и 10 подборов), Анастасия Шилова набрала 14 очков. У курянок 10 очков в активе Юлии Козик. Соперником "Надежды" в полуфинале Кубка России будет курское "Динамо".

     

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