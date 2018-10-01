поиск по сайту
 

    Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»

    Сегодня, 11:59
    Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
    15 октября, г. Воронеж. Сбербанк повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях на 0,15–0,5 п. п. В результате изменений диапазон ставок составил 3,4–5,15 %. 

    Также с сегодняшнего дня запущен промовклад «Рекордный». Вклад доступен для открытия до 30 ноября 2018 года в рублях на срок от 7 месяцев до 1,5 лет на суммы от 50 тыс. рублей. Диапазон ставок по вкладу составляет 6,5–7,15 %. Вклад можно открыть как в отделениях, так и в удаленных каналах обслуживания.
     
    Наталья Алымова, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: 
    «Вслед за решением ЦБ о повышении ключевой ставки и с учетом рыночной тенденции роста ставок по депозитам Сбербанк увеличил ставки действующей линейки и запустил акцию. Ставки по промовкладу достигают 7,15% годовых и являются максимальными по вкладам Сбербанка с начала года».

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама