поиск по сайту
 

    В МРСК Центра состоялась встреча руководства компании с представителями миноритарных акционеров

    Сегодня, 12:03
    В МРСК Центра состоялась встреча руководства компании с представителями миноритарных акционеров
    Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  Игорь Маковский встретился с представителями миноритарного акционера обеих обществ - Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед).
    Во время встречи стороны обсудили итоги работы компаний за 1-е полугодие 2018 года и планы на 2019 год, а также вопросы, связанные с исполнением ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
    В ходе обмена мнениями Игорь Маковский сообщил, что в рамках централизации функций было объединено оперативное и ситуационное управление сетевым комплексом двух компаний.  Создана корпоративная информационная система, базирующаяся на объединенном ресурсе общего информационного комплекса. Особое внимание уделяется решению задач по повышению надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, а также снижению потерь в сетях двух компаний.
    «Централизация управленческих функций МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья позволила получить значимые результаты в части сокращения операционных расходов, что в свою очередь способствовало существенному улучшению финансово-экономического состояния обеих компаний» - отметил руководитель Общества Игорь Маковский.
    Также Игорь Маковский ознакомил представителей миноритарного акционера с дальнейшими планами по цифровизации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. Все проекты реализуются на основании дорожной карты внедрения системы цифровизации электросетевого комплекса.   В частности, в настоящее время ведется строительство цифровой подстанции и проектирование 11 цифровых подстанций с применением протоколов стандарта МЭК 61850 в рамках интеграции АСУ ТП. Готовятся к реализации пилотные проекты «Цифровой РЭС» на базе Калининского РЭС филиала «Тверьэнерго» МРСК Центра и Арзамасского РЭС филиала «Нижновэнерго» МРСК Центра и Приволжья. 
    Участники встречи договорились о том, что миноритарных акционеров будут информировать и учитывать их мнение относительно хода реализации дорожной карты цифровизации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.
     По итогам, стороны пришли к мнению, что активная позиция миноритарных акционеров и состоявший конструктивный диалог будут способствовать дальнейшему росту эффективности деятельности компаний. 
    Подобные встречи проводятся руководством компании регулярно и способствуют установлению доверительных отношений с миноритарными акционерами, повышая их вовлеченность в процесс принятия ключевых решений Общим собранием акционеров. Такие встречи будут проходить, как в рамках работы Совета директоров компаний, так и по результатам работы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья за отчетный период.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама