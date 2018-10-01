В центре Курска в столкновении двух иномарок покалечились три человека

В ночь с пятницы на субботу в центре Курска произошла серьезная авария, в которой травмировались три человека. По данным Госавтоинспекции, 13 октября примерно в 00.20 возле дома №68 по улице Карла Маркса не разъехались автомобиль "Субару Легаси", двигавшийся со стороны проспекта Дериглазова в направлении Московской площади, и «Киа Спектра», которая ехала по Школьной и поворачивала на улицу Карла Маркса. В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажир «Субару».



