В Дмитриевском районе капитально отремонтировали мост

Федеральные дорожные службы завершили капитальный ремонт моста через реку Османька на 55-м километре автодороги А-142 «Тросна — Калиновка» в Дмитриевском районе. Сооружение построено в 1959 году, последние ремонтные работы на нем проводились более 20 лет назад. Мостовики отремонтировали на объекте опоры, заменили пролетные строения, восстановили конусы, лестничные сходы, подходы к мосту, укрепили присыпные обочины, также проведены работы по устройству нового мостового полотна и дорожной одежды. В результате капремонта габарит проезда по сооружению увеличился с 8 до 10 метров. Для повышения уровня безопасности дорожного движения установлены знаки, металлическое ограждение, нанесена разметка.

В этом году в Дмитриевском районе планируется завершить капитальный ремонт еще одного моста через реку Мертвая Харасея на 74-м километре трассы А-142 «Тросна — Калиновка».