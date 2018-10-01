поиск по сайту
 

    Движение по улице Красной Армии до сих пор не открыли

    Сегодня, 14:45
    Движение по улице Красной Армии до сих пор не открыли
    Движение по улице Красной Армии в Курске по-прежнему закрыто. Посередине дороги - огромные траншеи. Сроки окончания ремонта тепломагистрали на улице Красной Армии неоднократно переносились, в последний раз называли дату 15 октября. Однако по данным 46ТВ около полудня два бульдозера засыпали траншею песком. Предстоит еще заасфальтировать проезжую часть и убрать строительный мусор. Рабочие не стали делиться с журналистами прогнозами- когда же всё будет готово и здесь снова пустят движение. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама