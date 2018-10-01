Движение по улице Красной Армии до сих пор не открыли

Движение по улице Красной Армии в Курске по-прежнему закрыто. Посередине дороги - огромные траншеи. Сроки окончания ремонта тепломагистрали на улице Красной Армии неоднократно переносились, в последний раз называли дату 15 октября. Однако по данным 46ТВ около полудня два бульдозера засыпали траншею песком. Предстоит еще заасфальтировать проезжую часть и убрать строительный мусор. Рабочие не стали делиться с журналистами прогнозами- когда же всё будет готово и здесь снова пустят движение.