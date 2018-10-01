На пожилую курянку с ножом напал односельчанин и забрал пенсию

В Пристенском районе полицейские по горячим следам задержали человека, подозреваемого в жестоком разбойном нападении. После того, как 74-летняя женщина получила пенсию, к ней в дом пришел односельчанин. Он потребовал отдать деньги. Когда курянка отказалась, нападавший несколько раз ударил ее ножом. В селе в этот день находились полицейские, занимавшиеся профилактической работой. Они услышали крики и бросились в погоню за убегавшим мужчиной. Подозреваемый через лес выбрался к автодороге, где его задержали. У него изъяли похищенные 20 тысяч рублей. В УМВД отметили, что ранее 40-летний мужчина был неоднократно судим. До окончания следствия он будет находиться под арестом.



