Из-за отзыва лицензии у компании «Росмедстрах-К» курянам необходимо перейти к другому страховщику

Центробанк отозвал лицензию у страховой компании ООО «Росмедстрах-К». Она не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства, - пояснили в комитете здравоохранения Курской области. Теперь всем, застрахованным в «Росмедстрах-К», нужно сменить страховую медицинскую организацию до 28 ноября. До этого срока медицинские организации не вправе отказывать в помощи лицам, застрахованным в «Росмедстрах-К».