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    Из-за отзыва лицензии у компании «Росмедстрах-К» курянам необходимо перейти к другому страховщику

    Сегодня, 16:39
    Из-за отзыва лицензии у компании «Росмедстрах-К» курянам необходимо перейти к другому страховщику
    Центробанк отозвал лицензию у страховой компании ООО «Росмедстрах-К». Она не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства, - пояснили в комитете здравоохранения Курской области. Теперь всем, застрахованным в «Росмедстрах-К», нужно сменить страховую медицинскую организацию до 28 ноября. До этого срока медицинские организации не вправе отказывать в помощи лицам, застрахованным в «Росмедстрах-К». 

     

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