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    В Железногорске сотрудника детского сада подозревают в педофилии

    Сегодня, 18:45
    В Железногорске сотрудника детского сада подозревают в педофилии
    В полицию Железногорска поступило сообщение от родителей воспитанников одного из детских садов. Они заявили, что мужчина, работающий в дошкольном учреждении, трогал их детей. Как сообщает «Эхо недели» со ссылкой на представителя СК, в тот же день подозреваемого задержали, заключили под стражу, на следующий день ему предъявили обвинение. Возбуждено уголовное дело по статье «действия сексуального характера без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Установлены два факта подозрительных действий мужчины. Вред здоровью малышам причинен не был. Следствие продолжается. Если вину мужчины докажут, его могут осудить на 12-20 лет.

     

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