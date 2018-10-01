В Железногорске сотрудника детского сада подозревают в педофилии
Сегодня, 18:45
В полицию Железногорска поступило сообщение от родителей воспитанников одного из детских садов. Они заявили, что мужчина, работающий в дошкольном учреждении, трогал их детей. Как сообщает «Эхо недели» со ссылкой на представителя СК, в тот же день подозреваемого задержали, заключили под стражу, на следующий день ему предъявили обвинение. Возбуждено уголовное дело по статье «действия сексуального характера без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Установлены два факта подозрительных действий мужчины. Вред здоровью малышам причинен не был. Следствие продолжается. Если вину мужчины докажут, его могут осудить на 12-20 лет.