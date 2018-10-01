Не во всех аптеках нашлись дешевые лекарства для оказания первой помощи

Активисты ОНФ проверили в курских аптеках наличие недорогих отечественных лекарств, которые нужны для оказания первой помощи при различных заболеваниях. В списке были 14 препаратов. Это дротаверин (спазмолитик), панкреатин (пищеварительное ферментное средство), нитроглицерин (сосудорасширяющее средство), фуросемид (диуретик), атенолол и каптоприл (от гипертонии и сердечной недостаточности), дексаметазон (противоаллергическое средство), доксициклин, моксициллин и ципрофлоксацин (антибиотики), диклофенак (противовоспалительный препарат), парацетамол (жаропонижающее средство), сальбутамол (от астмы), омепразол (средство, используемое в лечении заболеваний ЖКТ). Все лекарства стоят от 4 до 113 рублей. «Фронтовики» посетили 10 аптек и сравнили полученную информацию с ценами интернет-аптеки. В результате выяснилось, что дротаверин, панкреатин, нитроглицерин, фуросемид - самые доступные лекарства, их можно приобрести во всех аптеках, участвовавших в мониторинге. Сальбутамол отсутствовал в двух аптеках, в одной из них предложили импортный аналог - атенолол. Полную картину по всем 14-ти препаратам удалось получить только в четырех аптеках, в остальных шести фармацевты не смогли сообщить стоимость «лекарственного пакета скорой помощи» и подтвердить наличие всех лекарств, сославшись на занятость или очередь.

Итоговая стоимость корзины варьируется от 387 рублей до 466 рублей. Интернет-аптека предлагает ту же корзину за 341 рубль. Общественники уже готовят предложения, которые сделают приобретение дешевых российских лекарств для оказания первой медпомощи при различных заболеваниях более доступным.



