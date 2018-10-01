Сегодня любители баскетбола увидят в СКК курское дерби. В рамках премьер-лиги встретятся «Динамо» и «Инвента». Бело-голубые в статусе хозяек паркета. Начало игры в 19 часов. «Динамовки» стартовали в чемпионате России с победы над столичными одноклубницами, а «Инвента» проиграла красноярскому «Енисею».

Добавим, в 9 утра в СКК пройдет встреча баскетбольного клуба «Динамо» с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом. Это одна из первых официальных встреч Старовойта в новой должности. 11 октября президент назначил Романа Старовойта врио главы Курской области.



