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    Мошенники прислали курянину пакеты вместо кроссовок

    Сегодня, 08:04
    Мошенники прислали курянину пакеты вместо кроссовок
    В полицию обратился 41-летний житель Железногорска с жалобой на интернет-мошенников. По словам потерпевшего, в соцсетях он увидел объявление о продаже фирменных кроссовок. Онлайн-магазин предлагал покупку спортивной обуви со скидкой и оплату наложенным платежом. Железногорец решил приобрести себе сразу три пары. Когда мужчина оплатил заказ и получил бандероль в почтовом отделении, то вместо кроссовок обнаружил коробки с целлофановыми пакетами. Причиненный ущерб оценивается в 10 тысяч рублей. Полицейские приступили к расследованию. В УМВД отметили, что продажа несуществующих товаров – один из распространенных видов мошенничества в интернете. Аферисты используют уловку - наложенный платеж. Многие покупатели не учитывают, что при таком варианте необходимо внести оплату, а только затем получить и вскрыть посылку. Полиция призывает тщательно проверять интернет-ресурсы, на которых планируют заказывать товары. 

     

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