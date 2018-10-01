Мошенники прислали курянину пакеты вместо кроссовок

В полицию обратился 41-летний житель Железногорска с жалобой на интернет-мошенников. По словам потерпевшего, в соцсетях он увидел объявление о продаже фирменных кроссовок. Онлайн-магазин предлагал покупку спортивной обуви со скидкой и оплату наложенным платежом. Железногорец решил приобрести себе сразу три пары. Когда мужчина оплатил заказ и получил бандероль в почтовом отделении, то вместо кроссовок обнаружил коробки с целлофановыми пакетами. Причиненный ущерб оценивается в 10 тысяч рублей. Полицейские приступили к расследованию. В УМВД отметили, что продажа несуществующих товаров – один из распространенных видов мошенничества в интернете. Аферисты используют уловку - наложенный платеж. Многие покупатели не учитывают, что при таком варианте необходимо внести оплату, а только затем получить и вскрыть посылку. Полиция призывает тщательно проверять интернет-ресурсы, на которых планируют заказывать товары.



