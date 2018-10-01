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    Началась реконструкция территории у курского главпочтамта

    Сегодня, 08:10
    Началась реконструкция территории у курского главпочтамта
    Началась реконструкция территории у курского главпочтамта на Красной площади. Как сообщает 46ТВ, все тротуарное покрытие сняли. Людям, которые прибыли на почтамт, приходится идти по земле и кускам старого асфальта. Рядом - кучи песка. Судя по всему, здесь будут укладывать тротуарную плитку. Стройплощадку уже проинспектировали глава Курска Николай Овчаров и его 1-ый заместитель Сергей Малахов. О сроках ремонта пока не сообщается.
     
    фото 46 ТВ

     

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