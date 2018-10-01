Новый президент «Торпедо» Еленцева собирается вернуть клуб в Премьер-лигу

Московский Локомотив часто называют пятым колесом в Московской телеге. Спартак, Динамо, ЦСКА, и "Торпедо", именно эти команды всегда считались главными в российской столице. И если сейчас, у всех колес все в порядке, а "лишнее", пятое колесо так и вообще стало чемпионом в этом году, то где же сейчас знаменитая команда «Торпедо», которая выигрывала чемпионат СССР три раза, и была завсегдатаем высших дивизионов союза, а позже России.



В начале 21 века, результаты команды становились все более и более удручающими, слабое финансирование, нежелание нового руководства вкладывать деньги в развитие клуба, привело к тому, что клуб опустился в третий по значимости дивизион российского футбола, пишет ftbl.ru.

Уходили спонсоры, а лучшие игроки не хотели переходить в Московский клуб. Четвертое колесо отвалилось от московской телеги. Единственные, кто по прежнему верили в Торпедо , так это их верная армия болельщиков, которые на протяжение всего управления клубом Александром Тукмановым, пыталась достучаться к руководству, и вели войны за клуб. На стадионе им. Эдуарда Стрельцова, постоянно присутствовали баннеры, и листовки с призывом продать клуб Тукманову другим инвесторам.



А в 2017 году призывы болельщиком были услышаны, и у Торпедо появился новый владелец.



Российский миллиардер Роман Авдеев, владеющий концерном " Россиум", занимающимся продажей недвижимости и владеющий "Московским кредитным Банком", приобрел около 90% акций клуба у Тукманова, а точнее у концерна ОПИН, принадлежащему миллиардеру Михаилу Прохорову.



Также им был выкуплен и стадион Торпедо им. Э. Стрельцова.



Президентом была назначена Елена Еленцева, до этого работающая на должности руководителя этого стадиона. В первом своем интервью Елена заявила, что первой приоритетной задачей для клуба, стоит возвращение болельщиков на стадион. Руководство клуба действует открыто, имеет постоянный диалог с болельщиками, прислушивается к мнению верных фанатов. Владелец клуба тоже часто посещает матчи своей футбольной команды.



Руководство клуба выразило желание реконструировать стадион. И в ближайшее время проект планируют запустить. Стоит сказать, что с приходом нового руководства и правильной работе как с болельщиками так и командой, игра Торпедо радует красками, а главное результатом. На данный момент клуб лидер в своем дивизионе и движется к первому за много лет повышению в классе.



Игорь Колыванов - главный тренер ФК Торпедо, который в свое время длительное время работал с "молодежкой" России, приглашает талантливых молодых ребят и умеет раскрывать их самые лучшие качества. Ставка на молодежь дает свой результат, а команда играет в яркий и привлекательный футбол.



Кто знает, может через пару лет, болельщики увидят «старую, добрую московскую телегу со всеми колесами»?