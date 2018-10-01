Из-за сена на чердаке в Касторенском районе сгорел дом

Накануне вечером в деревне Долгуша Касторенского района загорелся жилой дом. О ЧП по номеру 112 сообщила хозяйка жилища. На место выехали экстренные службы. Пожарные потушили пламя. Огонь повредил стены и кровлю. Как сообщили в МЧС, в доме проживала супружеская пара. Никто не пострадал. Как пояснила хозяйка дома, ближе к вечеру она затопила печь. Спустя 20 минут почувствовала запах дыма и вышла на улицу. Тут женщина и заметила, что из-под кровли идет сильный дым. Курянка незамедлительно позвонила в пожарную охрану и сообщила о происшествии. Предположительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления: на чердаке вокруг дымохода печи складировалось сено.