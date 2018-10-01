В истории ФК “Торпедо” начинается новая глава

В течение семи лет фанаты "Торпедо” были недовольны руководством клуба, но все изменилось с приходом нового владельца. Болельщикам вернули осознание собственной важности, поэтому к кубковому дерби с "Динамо” фанаты настраиваются только на победу, информирует euro-football.ru

Стадион на Восточной улице сохранил уникальный колорит прошлого, оставшись для многих фанатов теплым фрагментом из детства. Пока Москва стремительно омолаживалась, СК остался уютным местом, пропитанным советским духом уже больше 25 лет. Проходя от метро "Автозаводская” ко входу на стадион с Восточной улицы, можно купить билет в будке с большими проплешинами. Для многих фанатов Восточная трибуна является наиболее удобной, но билеты продают только на Западную. Дело в том, что данная трибуна уже давно не используется по причине неудовлетворительного состояния. На игру можно купить билет по цене от 300 рублей, но здесь действуют льготы для детей до 14 лет и других категорий граждан.

Территория непосредственно вокруг поля не меняется десятилетиями, а большой футбол не проводился на стадионе с 2013 года. Тогда ЦСКА организовывал здесь несколько встреч из-за неудовлетворительного состояния поля в Химках, а команда "Торпедо” предпочитала выступать в "Лужниках” и на "Сатурне”. Несмотря на вывод стадиона из большой игры в нем сохраняется своя атмосфера. Долгие годы фанаты оставляли на бетонных стенах портреты легенд футбола. К ЧМ-2018 экспозиция была восстановлена после года застоя, а также появились новые граффити.

После разделения в 1997 году клуб "Торпедо” перебрался в "Лужники”, и многие фанаты последовали за ним, но некоторые остались болеть за образовавшийся тогда же "Торпедо-ЗИЛ”. На первой значимой игре за долгое время многие фанаты ожидали увидеть Игоря Семшова, который раньше был игроком "Торпедо”. Несмотря на посещаемость в 2,5 тысяч человек, явка на трибунах ощущалась. Фанаты не забыли, как действующий главный тренер "Химика” целовал эмблему столичного "Динамо” и, кроме того, посещал фан-трибуну бело-голубых в "Химках”. В течение всего матча хозяева открыто оскорбляли экс-футболиста, а тот пытался делать вид, что не замечает провокации.

25 декабря 2017 имел место быть совет директоров, в результате которого произошла смена владельца клуба и президента. Фанаты отпраздновали это предновогодним салютом. Новым владельцем "Торпедо” стал Роман Авдеев, который является 56-м бизнесменом РФ по версии Forbes. Он владеет концерном "Россиум”, а также может похвастаться тем, что имеет 23 ребенка, 19 среди которых — приемные. Елена Еленцева сменила на посту президента клуба Александра Тукманова. По словам нового президента, главной целью клуба теперь является возвращение болельщика на трибуну, а начали внедрять эту программу с руководства. Елену Еленцеву можно заметить на фанатской трибуне, а роман Авдеев посещает матчи не на VIP-ложе, а среди обычных болельщиков.

Многие помнят войну 2012 года, которая началась с массовой драки у входа на стадион, а закончилась первой в истории российского футбола отменой матча по причине поведения болельщиков. Фанаты "Торпедо” устроили настоящую проблему своему ненавистному руководству, устроив шоу с применением пиротехники. На поле летели петарды и дымовые шашки, а на трибунах царил настоящий хаос. В результате "Торпедо” наградили техническим поражением 0:3, а клуб оказался оштрафован на 300 тысяч рублей.

Фанаты подозревают, что стадион на Восточной улице вскоре утратит свой советский антураж с приходом нового руководства. Новый глава планирует застройку набережной и территории СК, а также готовится возвести обновленную арену. Старый стадион может полностью разобраться, а вместо него ближе к набережной появится новый. Футбольное поле останется открытым, но над трибунами поставят козырек, а вместимость арены может оказаться увеличена до 15 тысяч мест. Болельщики "Торпедо” ликуют, что снова увидят игру любимой команды на обновленном стадионе, и считают это новой главой в истории клуба.