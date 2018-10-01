До сих пор не известно, когда возобновится движение троллейбусов по улице Красной Армии

Участок улицы Красной Армии, где с начала августа велась реконструкция тепломагистрали, до сих пор не благоустроен. Хотя планировалось, что работы будут завершены к 15 октября. Сроки опять отодвигаются. По данным издания "Друг для друга", на завершение благоустройства потребуется еще 10 дней. То есть закончить работы должны к 25 октября. При этом когда возобновят движение троллейбусов на улице Красной Армии, пока не известно. Ранее глава города Николай Овчаров говорил, что троллейбусы пустят в тот же день, как только специалисты «Квадры» завершат благоустройство проезжей части.



