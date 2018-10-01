Бывшему главе Курчатова за самоуправство дали условный срок

В Курчатове вынесен приговор бывшему главе города атомщиков и вице-мэру Курска Юрию Косыреву. Как сообщили в СК, он признан виновным в самоуправстве, совершенном с применением насилия. Вместе с Косыревым на скамье подсудимых оказались еще четыре человека. Их тоже признали виновными.

Напомним, подробности этого громкого дела.

Следствием и судом установлено, что весной 2008 года между бывшим главой Курчатова Юрием Косыревым и его водителем с его сестрой была достигнута договоренность о совместном строительстве автомойки с последующим получением прибыли от предпринимательской деятельности. Вопросы организации строительства автомойки возлагались на водителя с сестрой, а Косырев должен был оказывать частичную финансовую помощь для строительства автомойки и консультативную помощь в выборе земельного участка под строительство объекта. После открытия автомойки женщина, на которую она была оформлена, через своего брата передавала Косыреву денежные средства в качестве погашения затраченных им средств на строительство. Косырев, полагая, что долг возмещен не полностью, зная о гражданско-правовых способах возврата денег и пренебрегая ими, подыскал лиц, которые принудят его уже бывшего водителя и его сестру вернуть ему оставшиеся денежные средства и помогут приобрести право собственности на автомойку. Вечером 25 января 2016 года Косырев в сопровождении привлеченных им четверых мужчин пришел к квартире бывшего водителя, а когда тот открыл дверь, при содействии организатора один из обвиняемых проник в его жилище. По требованию Косырева потерпевший вышел на улицу, где его принудительно разместили на заднем сидении автомобиля, после чего доставили в безлюдное место на окраину Курчатова. Там, угрожая применением насилия и оказывая психологическое давление на потерпевшего, обвиняемые вынудили его согласиться передать Косыреву денежные средства в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей, а также потребовали передать принадлежащее его сестре на праве собственности имущество – автомойку. Добившись от потерпевшего согласия, Косырев дал привлеченным им в качестве исполнителей лицам указание покинуть место преступления, после чего все они были задержаны сотрудниками МО МВД России «Курчатовский».

Суд приговорил бывшего чиновника к 3 годам лишения свободы условно. Остальным осужденным также назначены условные наказания.



