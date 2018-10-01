"Динамовки" подарили главе региона мяч с автографами и вымпел

ВРИО губернатора Курской области Роман Старовойт пообщался с руководством и игроками женского баскетбольного клуба «Динамо». Новый глава региона подчеркнул, что сам активно занимается спортом. Старовойт признался: в школьные и студенческие годы любил играть в баскетбол и даже был участником команды. Врио губернатора пообещал спортсменкам, что в его лице «Динамо» найдет сторонника и активного болельщика. Также Старовойт выразил надежду, что в Курске получится поддержать любительский спорт и оказать помощь профессиональным спортсменам. В подарок баскетболистки вручили Старовойту мяч с автографами и вымпел клуба. Добавим, сегодня любители баскетбола увидят в СКК курское дерби. В рамках премьер-лиги встретятся «Динамо» и «Инвента». Начало игры в 19 часов.