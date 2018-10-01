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    Курянин, желая приобрести трактор, перевел мошенникам 280 тысяч рублей

    Сегодня, 17:02
    Курянин, желая приобрести трактор, перевел мошенникам 280 тысяч рублей
    В Курчатовском районе полиция ищет мошенников, которым потерпевший перечислил 280 тысяч рублей. Он увидел в интернете объявление о продаже трактора по выгодной цене и позвонил по указанному номеру. Собеседник подтвердил, что фирма продает тракторы и комплектующие, готова их доставить, но необходима предоплата. По телефону мошенник заверил, что заказал паром для переправки товара, после чего потерпевший перевел крупную сумму на счет лже-продавца. На следующий день абонент оказался вне зоны доступа. Однако потерпевший обратился в полицию спустя две недели, всё это время он надеялся, что заказанный товар все-таки доставят.

     

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