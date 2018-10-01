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    Бывший губернатор Александр Михайлов может стать сенатором

    Сегодня, 08:08
    Бывший губернатор Александр Михайлов может стать сенатором
    Бывший глава Курской области Александр Михайлов, который 11 октября досрочно сложил с себя полномочия главы региона, может занять кресло в Совете Федерации. Как поясняет «КоммерсантЪ», для этого может быть использована ранее не применявшаяся норма закона, а экс-губернатор в данном случае сначала должен стать депутатом Областной думы. Михайлов имеет право сделать это как лидер списка партии «Единой России» на последних парламентских выборах в 2016 году, если кто-то из местных думцев-единороссов сложит мандат. Ранее подобная норма при формировании Совета Федерации никогда не использовалась. Глава регионального отделения «Единой России» Владимир Иванов подтвердил «Коммерсанту», что партийцы «изучают возможность» трудоустройства Александра Михайлова в Совет Федерации. «У Александра Николаевича выдающиеся управленческие способности и опыт многих лет успешной работы. Другое дело, согласится ли он на это сам. Насколько я знаю, у него есть и другие предложения», — сказал Иванов.

     

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