Куряне отметят 100-летие комсомола походом в кино

21 октября в рамках проекта «Кино в театре» в драмтеатре имени Пушкина покажут семейную комедию «Байкальские каникулы-2.0». Предстоящий киносеанс организаторы посвятили 100-летию ВЛКСМ. Специально к этой дате творческая группа курского киновидеофонда создала тематический ролик. Так как действие фильма разворачивается на берегу Байкала, то решили устроить познавательную выставку подводного снаряжения, она разместится в фойе драмтеатра. Кроме того, планируется участие детских музыкальных коллективов с тематическими выступлениями о пионерах и комсомольцах.



