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    Куряне отметят 100-летие комсомола походом в кино

    Сегодня, 08:09
    Куряне отметят 100-летие комсомола походом в кино
    21 октября в рамках проекта «Кино в театре» в драмтеатре имени Пушкина покажут семейную комедию «Байкальские каникулы-2.0». Предстоящий киносеанс организаторы посвятили 100-летию ВЛКСМ. Специально к этой дате творческая группа курского киновидеофонда создала тематический ролик. Так как действие фильма разворачивается на берегу Байкала, то решили устроить познавательную выставку подводного снаряжения, она разместится в фойе драмтеатра. Кроме того, планируется участие детских музыкальных коллективов с тематическими выступлениями о пионерах и комсомольцах. 

     

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