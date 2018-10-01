При онлайн-покупке тепловизора житель Железногорска лишился 75 тысяч

Очередной жертвой мошенников стал житель Железногорска, его обманули при покупке тепловизора. Потерпевший нашел объявление о продаже устройства на рекламном сайте. Позвонив по контактному телефону, узнал, что продавец готов отправить покупку почтой, только после предоплаты. Курянин переслал на указанные реквизиты 75 тысяч рублей. Не дождавшись посылки, мужчина попытался связаться с продавцом, однако его телефон находился вне зоны действия сети. Полицейские пытаются установить личность афериста и в очередной раз призывают перед покупкой тщательно проверять интернет-ресурсы.



