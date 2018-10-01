Курскэнерго удалось взыскать более 60 млн рублей в рамках претензионно-исковой деятельности за 9 месяцев 2018 года

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» проводит системную работу по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.





Одним из важнейших направлений работы по возврату долгов является претензионно-исковая деятельность. С начала 2018 года Курскэнерго удалось взыскать с должников 61 млн рублей. На данный момент на рассмотрении в судах различных инстанций находится 81 исковое заявление филиала в отношении неплательщиков на общую сумму более 146 млн рублей.





Несмотря на усилия энергетиков, уровень дебиторской задолженности остается высоким. По состоянию на 01.10.2018г. объем просроченной дебиторской задолженности Курскэнерго за услуги по передаче электроэнергии составил 565 млн рублей.

Крупными должниками являются МУП «Горводоканал» МО г. Железногорск (42 млн рублей), ООО «Региональная энергосбытовая компания» (25 млн рублей), АО «Курскоблводоканал» (20 млн рублей), МУП «Гортеплосеть» МО г. Железногорск (7 млн рублей).





Курскэнерго напоминает, что неисполнение должниками обязательств по оплате за услуги по передаче электроэнергии ставит под угрозу надежность электроснабжения потребителей Курской области. Предприятие намерено продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все возможные механизмы, предусмотренные законодательством РФ.



