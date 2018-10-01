Роман Старовойт отказался от спецсигналов на служебной машине

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля. Он также отказался от личной охраны. «Он не будет пользоваться этим в Курске. В этом нет необходимости»,— сообщили в региональной администрации. Также Старовойт раскритиковал ГИБДД за перекрытые дороги Курска во время его официального представления в должности 12 октября, сообщает "СекундаМедиа". Ранее мы рассказывали: сотрудники Госавтоинспекции перекрыли центр для проезда кортежа с Романом Старовойтом, полпредом президента в ЦФО Игорем Щёголевым и экс-губернатором Александром Михайловым, это вызвало недовольство автомобилистов.