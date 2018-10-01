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    "Динамо" обыграло "Инвенту" в курском дерби

    Сегодня, 11:45
    Баскетболистки курского "Динамо" обыграли курскую "Инвенту" в матче чемпионата России по баскетболу среди женщин. Курское дерби завершилось со счётом 76:53 в пользу команды Лукаса Монделы, у которой 18 очков набрала Соня Петрович, дабл-дабл оформили Татьяна Видмер (16 очков, 13 подборов) и Наталья Анойкина (15 очков, 10 подборов). У "Инвенты" по 10 очков набрали Юлия Козик, Анна Пачурина и Елизавета Шабанова. В следующем матче 20 октября "Инвента" вновь примет на своей площадке "Динамо", на сей раз столичное, а бело-голубые в этот же день сыграют на выезде с московским МБА. 

     

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