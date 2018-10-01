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    В центре Курска при столкновении двух машин пострадал пешеход

    Сегодня, 12:10
    В центре Курска при столкновении двух машин пострадал пешеход
    Накануне вечером в центре Курска при столкновении двух машин пострадал пешеход. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло в седьмом часу возле дома №29 по улице Блинова. Водитель ВАЗ-2112, двигаясь от улицы Карла Маркса в сторону улицы Дубровинского, допустил столкновение с автомобилем «СУЗУКИ». Затем отечественная легковушка наехала на 58-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Пострадавшего с ранением доставили в 4-ю горбольницу. Он отделался ушибами. Подчеркивается, что оба водителя были трезвы.

     

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