«Торпедо» возвращается: легендарный стадион на Восточной улице будет реконструирован

В этом сентябре были подведены итоги международного конкурса на лучшую концепцию реконструкции стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

В конкурсе, как сообщает издание «Соловей.Инфо», приняли участие 20 ведущих зарубежных бюро, специализирующихся на строительстве спортивных сооружений. По итогам первого этапа была определена тройка финалистов, которым теперь предстоит проработка детального плана реконструкции легендарного советского и российского стадиона.

Лидерами стали компании «AFL-ARCHITECTS» (Великобритания), «ESTUDIO LAMELA ARQUITECTOS» (Испания) и «MICHEL REMON & ASSOCIES» (Франция). Каждая из них может похвастать многолетней историей успеха и многочисленными гигантскими стадионами по всему миру.

Стадион «Торпедо» был построен в 1959 году, и уже на следующий год был торжественно открыт. Однако до 1977 года он использовался только в качестве тренировочной базы столичного футбольного клуба «Торпедо».

За свою 60-летнюю историю арена дважды подвергалась реконструкции: первый раз накануне Олимпиады в Москве, второй – перед I Всемирными Юношескими играми 1998 года. Во вторую реконструкцию на стадионе были установлены пластиковые кресла, в результате чего вместимость его была уменьшена до 13,5 тысяч зрителей.

Теперь перед конкурсантами стоит задача довести количество мест на стадионе до 15 тысяч. Кроме того, нужно будет обеспечить соответствие площадки всем стандартам УЕФА и РФС, чтобы стадион смог принимать футбольные состязания любого уровня.

Реконструкция стала возможной после того, как стадион на Восточной улице и сам футбольный клуб «Торпедо Москва» перешли под крыло известного российского предпринимателя Романа Авдеева. Уже сейчас «торпедовцы», наконец, имеют возможность тренироваться на родном стадионе.

По словам новой команды управления, перед спортсменами и администрацией стоит весьма амбициозная задача – вывести «Торпедо» на лидерские позиции в высшем футбольном дивизионе страны, а спустя пару-тройку лет, возможно, победить в одном из еврокубков или в Премьер-лиге.