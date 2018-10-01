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    Активисты выявили системные нарушения при сдаче прудов в аренду

    Сегодня, 12:55
    Активисты выявили системные нарушения при сдаче прудов в аренду
    Жители села Ольшанка Льговского района отстаивают право на пользование местным прудом. Действия арендатора и субарендаторов грозят оставить жителей без воды, уничтожить сложившуюся экосистему. Похожие ситуации были в селе Крутое Щигровского района и в поселке Камыши Курского района. Активисты Общероссийского народного фронта, изучив проблему, пришли к выводу, что представители муниципальной власти в разных районах области совершают одни и те же нарушения при сдаче в аренду искусственных водоемов. По мнению экспертов ОНФ, большинство прудов, отданных в аренду для рыборазведения, полулегальные. Законодательство в отношении водных объектов и предпринимательской деятельности на них содержит много пробелов. Избежать ошибок можно, если бизнесмен пройдет процедуры, которые определило Росрыболовство. Общественники уже направили обращения в прокуратуру и Росрыболовство, чтобы определить законность выдачи документов на аренду курских прудов под рыбоводство.

     

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