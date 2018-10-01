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    В Курскэнерго прошел традиционный детский конкурс «Светлые лучики»

    Сегодня, 13:38
    В Курскэнерго прошел традиционный детский конкурс «Светлые лучики»
    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» состоялся XIII смотр - конкурс детского самодеятельного художественного творчества «Светлые лучики». В нем приняли участие более 100 детей сотрудников предприятия в возрасте от пяти до 16 лет. 
    Конкурсанты соревновались в номинациях «Танцевальное творчество», «Вокальное творчество», «Инструментальное творчество», «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество», «Оригинальный жанр». Выступления и работы участников оценивали  ведущие специалисты Курской государственной филармонии, Дворца культуры железнодорожников, Детской школы искусств № 1 и Курского драматического театра. 
    В итоге в номинации «Танцевальное творчество» дипломом первой степени отмечены Дмитрий Горбылев и Ксения Шашенкова. В номинации «Вокальное творчество» победителем стала Полина Косинова. Полина Селеверстова признана лучшей в номинации  «Инструментальное творчество»,  а Кирилл Пискун стал первым в оригинальном жанре.
    Гран-при конкурса  присужден Никите Котлярову и Софии Карпенко  за  исполнение зажигательного народного  танца «Топни ножкой».
    Кроме того, жюри отметило дипломами все работы, представленные в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество». 
    Участников конкурса поздравил директор филиала Александр Рудневский:  «Светлые лучики» – это давняя добрая традиция   коллектива Курскэнерго.  Мы каждый год  собираемся в этом зале, чтобы посмотреть на выступлениях детей наших сотрудников, которые постоянно удивляют нас своими талантами».

     

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