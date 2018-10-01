В Курскэнерго прошел традиционный детский конкурс «Светлые лучики»

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» состоялся XIII смотр - конкурс детского самодеятельного художественного творчества «Светлые лучики». В нем приняли участие более 100 детей сотрудников предприятия в возрасте от пяти до 16 лет.

Конкурсанты соревновались в номинациях «Танцевальное творчество», «Вокальное творчество», «Инструментальное творчество», «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество», «Оригинальный жанр». Выступления и работы участников оценивали ведущие специалисты Курской государственной филармонии, Дворца культуры железнодорожников, Детской школы искусств № 1 и Курского драматического театра.

В итоге в номинации «Танцевальное творчество» дипломом первой степени отмечены Дмитрий Горбылев и Ксения Шашенкова. В номинации «Вокальное творчество» победителем стала Полина Косинова. Полина Селеверстова признана лучшей в номинации «Инструментальное творчество», а Кирилл Пискун стал первым в оригинальном жанре.

Гран-при конкурса присужден Никите Котлярову и Софии Карпенко за исполнение зажигательного народного танца «Топни ножкой».

Кроме того, жюри отметило дипломами все работы, представленные в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество».

Участников конкурса поздравил директор филиала Александр Рудневский: «Светлые лучики» – это давняя добрая традиция коллектива Курскэнерго. Мы каждый год собираемся в этом зале, чтобы посмотреть на выступлениях детей наших сотрудников, которые постоянно удивляют нас своими талантами».



