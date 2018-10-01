Курску на дороги дополнительно выделят 720 миллионов

В Казани проводится международная выставка «Дорога-2018». Делегацию Курской области возглавил врио губернатора Роман Старовойт. Отдельное внимание на форуме уделяется приоритетному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чтобы попасть в этот проект, Курск объединился с Курским районом. Так создали агломерацию, подходящую под условия федерального финансирования и включающую в себя более 500 тысяч жителей. Как заявил ГТРК «Курск» врио губернатора Курской области Роман Старовойт, Курская городская агломерация вошла в этот проект. Его реализация начнется со следующего года. Курск на развитие улично-дорожной сети получит дополнительно 720 миллионов рублей. По словам Старовойта, это позволит привести в порядок почти 40 улиц, которые нуждаются в срочном ремонте или наиболее востребованы автомобилистами.



