В Курске задержан 17-летний налётчик

Полицейские по «горячим» следам раскрыли грабёж, совершенный ночью на улице Энергетиков Курска. Неизвестный вырвал у девушки сумку с документами, наличными и банковской картой. Потерпевшая сразу же позвонила в полицию. Следственно-оперативной группе удалось составить описание налетчика.

17-летнего злоумышленника задержал наряд ППС, который совершал обход территории и получил ориентировку. При юном грабителе обнаружили похищенное имущество. Преступление также попало в объектив камеры видеонаблюдения, запись станет доказательством в уголовном деле. В УМВД сообщили: решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняется, что молодой человек достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.



