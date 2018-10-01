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    В Курске задержан 17-летний налётчик

    Сегодня, 15:15
    В Курске задержан 17-летний налётчик
    Полицейские по «горячим» следам раскрыли грабёж, совершенный ночью на улице Энергетиков Курска. Неизвестный вырвал у девушки сумку с документами, наличными и банковской картой. Потерпевшая сразу же позвонила в полицию. Следственно-оперативной группе удалось составить описание налетчика.
    17-летнего злоумышленника задержал наряд ППС, который совершал обход территории и получил ориентировку. При юном грабителе обнаружили похищенное имущество. Преступление также попало в объектив камеры видеонаблюдения, запись станет доказательством в уголовном деле. В УМВД сообщили: решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняется, что молодой человек достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

     

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