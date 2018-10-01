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    Курянам предложили выбрать имя аэропорту

    Сегодня, 17:23
    Курянам предложили выбрать имя аэропорту
    Общественная палата России предложила переименовать аэропорты, дав им названия в честь известных деятелей. Чьё имя будет носить курский аэропорт, предлагают решить самим жителям региона. Опрос проводится на Официальном социологическом портале Курской области. Предлагают несколько вариантов: композитор Георгий Свиридов, художник Александр Дейнека, писатель Аркадий Гайдар, учёный Фёдор Семёнов, геоботаник Василий Алёхин и политик Никита Хрущёв. Организаторы опроса не исключают и другие варианты, голосующие могут сами написать, чье имя должен носить курский аэропорт.

     

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